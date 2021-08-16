【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】福井縣因為曾挖掘出許多恐龍化石，被稱為「恐龍王國」。縣內擁有許多和恐龍相關的景點，其中日本最大規模、名列世界級的「福井縣立恐龍博物館」，不僅恐龍愛好者必訪，也受到親子遊客喜愛，是規劃日本北陸旅行不可錯過的觀光亮點。

▲必拍！維妙維肖的3D恐龍壁畫讓遊客可以拍出彷彿近距離接觸的錯覺照。 圖：公益社団法人福井県観光連盟／來源

2015年JR福井車站前的「恐龍廣場」正式開幕，讓遊客彷彿穿越時空來到侏儸紀，一踏出車站就有許多恐龍熱情迎接。廣場中展示有「福井巨龍」、「福井盜龍」與「福井龍」3隻與當地息息相關的恐龍雕像，車站周圍也能看到3D恐龍壁畫及足跡化石等。

開幕至今過了6年，當中的福井盜龍、福井龍雕像在歷經風吹雨打後漸漸掉色，於是福井縣在今年3月為恐龍們「返老還童」重新上色，變回6年前神采奕奕、鮮艷無比的原貌。

令人驚喜的是，恐龍雕像不只是靜止不動的雕像，每天早上9點到晚上21點，每隔30分鐘還能欣賞到恐龍的聲光動態秀。沒錯，你可以看見恐龍伸展肢體、以及發出嘶吼聲；同時也有夜間點燈，來訪時歡迎和恐龍們拍下合照，以及抓準時間錄下影片珍藏回憶！

▲日落後至晚上22點，恐龍廣場就會施行夜間點燈。 圖：公益社団法人福井県観光連盟／來源

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