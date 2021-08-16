國內疫苗施打今起進入「國產輪」，由高端接棒，但35歲以下年輕人仍配不到一針，想加入AZ戰隊、莫德納軍團，甚至高端基地營，都不得其門而入。據中央流行疫情指揮中心規劃，第6輪接種將自8月23日起至29日；第7輪再由AZ出馬，只是要給長者續打第二劑、還是讓年輕人先打第一劑，陷入兩難。

16日上午10點至18日中午12點，開放高端預約施打，下周起國產疫苗正式登場。只是這波接種，僅開放65歲以上、64歲至20歲第9類、64歲至36歲3種人；換句話說，35歲（含）以下的，依舊「無劑可施」。

在莫德納、AZ陸續到貨後，等高端疫苗這一輪打完，緊接著進入第7輪，指揮中心初步規劃AZ登場，儘管指揮官陳時中曾強調，現階段以提高第一劑涵蓋率優先，但許多長者9月起可打第二劑，頓時讓指揮中心陷入「老人、年輕人誰先打」的窘境。

更糗的是，儘管有百萬人勾選願意接種高端，沒想到政府力挺的國產貨「供不應求」，初期可供應量遠不及意願登記數，就有網友拼命敲碗，「等不到進口疫苗想打國產的，結果也沒貨」，疫情期間的相對剝奪感，又更深了。