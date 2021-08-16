桃園一名女子上月接種莫德納後，腋下摸到顆粒般的腫塊，由於沒有任何痛感，因此並未放在心上，後來至醫院檢查後才發現，右乳侵襲癌和右腋下淋巴轉移，確診乳癌，目前正接受治療。乳房外科醫師黃鴻銘表示，打完疫苗後，若有腋下有痛感或無痛腫塊，應立即就醫檢查。

黃鴻銘日前於臉書粉專《杏妍診所》指出，一名近40歲的女子上月施打莫德兩周後，摸到右邊腋下有顆粒般的腫塊，但並無任何不適及疼痛感，一開始不以為意，後來還是決定就醫檢查。黃鴻銘替她觸診右側乳房外側時，隱約摸到一塊軟軟、有彈性的腫塊，但女子卻毫無感覺。

一名女性打完莫德納後，右邊腋下出現腫脹感，醫師替她照超音波檢查。（圖／翻攝自杏妍診所粉專）

黃鴻銘表示，經超音波檢查後發現，該腫塊大約3公分，再加上女子主訴右腋下摸到腫塊，令他驚覺有異，趕緊將兩處的檢體送至病理中心檢查，結果為右乳異常處侵襲癌，以及右腋下淋巴結淋巴轉移，確診乳癌

黃鴻銘提國外數據說，有高達11%的女性接種第一劑莫德納或輝瑞／BNT後，會有淋巴結腫大的情況發生；打完第二劑疫苗後，同樣的情形在女性身上的比例更提高至16%，且時間長達1至2周。

黃鴻銘進一步說明，疫苗造成一定比例淋巴結腫大的情形，可能會讓不少打疫苗的女性輕忽，因為淋巴結腫大也是罹患乳癌的表徵，未放在心上恐會造成病情延誤。不過他也提醒，打完疫苗後發現淋巴腫大不一定是沒事，但也不一定就是罹患乳癌，若腋下有痛感或無痛腫塊，務必尋求適當的醫療院所安排檢查。

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