塔利班部隊攻占阿富汗首都喀布爾

才短短幾星期內，超過30萬阿富汗政府軍就在8萬塔利班手下潰敗。而政府軍事指揮官只上陣不到幾小時，就自動投降，這一切都令西方政界震驚和困惑不已。

據《衛報》（The Guardian）15日報導，塔利班裝備不良，但因強烈的意識形態，具有高度動機。相對的，阿富汗政府軍裝備精良，但卻仰賴北約（NATO）支援，上層領導不力，組織內貪腐橫行。

美國對阿富汗援助監督機構7月警告，儘管到2021年3月為止，在阿富汗的安全相關重建上花費了883億美元（近2.5兆台幣），但美軍幾乎不知道，也無從得知，阿富汗國防和安全部隊（Afghan National Defense and Security Forces，ANDSF）在沒有美軍的狀況下，獨立運作的能力究竟如何。

結果監督機構發現，美軍在沒有可靠證據的狀況下，對阿富汗部隊的戰力向來太樂觀。此外，在數千計美國承包人員按照華府與塔利班2020年的協議離境後，可能大大影響了阿富汗國防和安全部隊持續運作，尤其是維護軍機和軍車的能力。

此外，美國監督機構不斷警告，阿富汗部隊內充滿腐敗，仰賴先進裝備，但各級單位文盲普遍，無法可靠地維持戰力與備戰能力。

塔利班攻佔阿富汗首都喀布爾

美國除了砸下重金，並未如預期地培養阿富汗政府軍戰力外，更令人納悶的是，拜登政府怎麼會以為，數十年來，當地政府軍在依賴美國提供空中掩護、後勤、軍車與軍機維修訓練、安全護衛，基地支援和運輸等關鍵技能後，美軍能安安穩穩，說走就走，讓他們獨立運作。

美國總統拜登直到7月8日還說，塔利班不太可能攻佔阿富汗。然而，就在他這麼說之前1星期，獨立的阿富汗分析家網（Afghan Analysts Network）已說，塔利班攻佔了420個地區中心裡的127個，也就是約1/4。而美國參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）7月21日更說，這數字已經超過了一半。

另一方面，由於阿富汗失去關稅收入，加上外援減少，許多官員抱怨，他們已有好幾個月都沒有收入。而恐懼是另一個要因，隨著塔利班聲勢逐漸壯大，他們又善用社群媒體造勢，阿富汗許多人都深怕萬一他們掌權，將受到報復，但政府卻始終都沒有針對這些宣傳戰提出反駁。