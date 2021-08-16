台股近期出現量縮緩跌狀況，上周五（13日）收盤失守萬七大關，短短一周跌掉503.04點（約2.8%），不少企業的股價都出現劇烈回檔，讓投資人哀鴻遍野，有網友就發現許多企業的Google評論慘被投資失利的股民出征，遭狂刷1星負評，包括近期修正幅度大的航運股長榮、陽明，引起網友們熱議。

有網友在PTT上發文表示，有強者朋友氣不過，跑去google map刷負評，原本以為只有凱基是受害者，結果發現一些回檔比較大的股票，都有不少人去留言負評。

原Po舉例，德宏工業從高點52.4元摔至31元，重挫超過40%，就有網友留言，「劉董，救救你的股民，我快餓死了。」；佳凌科技的股價曾在7月破百，但上周五收盤只剩下65.9元，讓股民氣憤留言，「這間是三小爛公司，連跌16天」。

此外，驅動IC廠天鈺科技近一個月股價回檔近10%，遭網友負評洗版，「唉，賺錢還要辦現增搞股東」、「爛公司，辦理現金增資只會讓股東賠錢，這樣對待股東，公司也沒啥前途」。

航運三雄長榮、陽明與萬海7月份出現超過40%的修正，長榮與陽明的Google評論也被網友們負面留言洗版，「說好300的榮哥呢？水手們都咕嚕咕嚕了」、「股價跌那麼慘，一點新聞都不放些止跌嗎？」。

尤其陽明7月股價震盪中辦理現金增資，更引發股民的不滿，「7/7陽明的高點234.5，短短15個交易日跌到今天的122，跌了52%，怎麼會有這麼爛的公司，股價跌成這樣，貴公司卻一點作為都沒有」、「小股東增資案害死，沒有享受到任何好處，還要承擔稀釋的後果，而公司還可以拿足182元，天理何在？」

權值股台積電也出現類似狀況，「整天都拉積盤，要不要其他公司都下市留你一家就好？市值大是不會學蘋果跟特斯拉的做法喔？」。

文章一出引起網友熱烈討論，許多人揶揄根本是韭菜的取暖大會，「韭菜7bubu」、「時代不同了，以前是去公司門口拉布條灑冥紙丟雞蛋，好像也有鬧過被開槍的」、「留言多的企業，代表韭菜多」、「感謝分享哪裡韭菜多」、「跟奧運飯店打五星的一樣，笑死」、「賺錢怎沒去給五顆星」。