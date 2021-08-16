英國運動場解封之後，英超足球迷再度爆出爭議行為，利物浦14日對戰諾里奇的比賽，有一群利物浦觀眾對諾里奇的中場球員吉爾莫爾(Billy Gilmour)高呼「恐同字眼」，後來利物浦的LGBT球迷團「Kop Outs」在網路指正這個錯誤行為，要求大家以後不要再使用這個字詞，同時引來爭論。

當時利物浦球迷大喊的是字詞是「Chelsea rent boy（切爾西出租男孩）」，因為吉爾莫爾是諾里奇借來的球員，他的原東家其實是切爾西。因此有人在網路上爭論：「我受夠了講什麼話都被說成是恐同，吉爾莫爾並不是同性戀，而且他本來就是從切爾西被借來的，說他是切爾西出租男孩為何是恐同？」

「Kop Outs」對此做出解釋，在同性戀的用語中，「rent boy」的意思是指專門服務男性顧客的「應召男孩」。基於異性戀青少年常用恐同字眼互相嘲弄的習慣，他們可以斷定這些高呼「rent boy」的是幼稚且惡意的舉動。

同性戀團體2019年就向足總和警方抗議，但官方都沒有對此做出回應。另也有球迷指出，切爾西在1980年代臭名昭彰的足球流氓「切爾西獵頭者」，其中有人被發現與男妓泡在一起，「切爾西出租男孩」從此成為一個恐同字詞。