大學入學考試中心今天公布110學年度指考成績，和109學年相較，今年頂標分數以歷史科上升11分、物理科下降10分變化較大，物理頂標分數66分是近11年新低。

大學入學考試中心今天舉行110學年度指定科目考試成績統計資料說明會，公布各科5標（頂標、前標、均標、後標、底標）及人數百分比累計表。

大考中心資料顯示，今年頂標分數（成績位於第88 百分位數的考生成績）以歷史86分最高，其次是英文84 分、數學乙83分、生物82分、地理80分、化學79分、國文77分、公民與社會74分、數學甲67分、物理66分。

和109學年度各科頂標相較，今年僅國文科持平，有6科分數提升，包括英文科上升2分、數學甲上升7分、數學乙上升6分、生物上升7分、歷史上升11分、地理上升4分，3科分數下降，包括化學下降7分、物理下降10分、公民與社會下降2分，其中物理科頂標分數是近11年新低。（編輯：唐聲揚）1100816