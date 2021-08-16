台股今(16日)開低，高端疫苗除了今起開放預約，昨(15日)晚又發布重訊，表示已向巴拉圭衛福部申請緊急使用授權(EUA)，讓股價衝高至334元，漲逾8%；聯亞藥也因聯亞生技疫苗已完成補件，近日將召開專家會議審查EUA，今股價也衝至194.5元，漲幅達15%。

高端疫苗今起在公費疫苗預約平台開放預約，預計23日至29日施打，15日晚間則發布重訊，表示已於8月13日向巴拉圭衛福部申請高端新冠肺炎疫苗之緊急使用授權(EUA)，今股價以314元、漲逾1%開出後，股價持續向上飆高，早盤來到334元，大漲25元，漲逾8%。

高端股價大漲也帶動大股東基亞早盤來到68.2元，漲逾5%，云辰也來到28.5元，漲逾7%。

聯亞生技的疫苗傳出已完成補件，近日將召開專家會議審查緊急使用授權，衛福部今日將說明，也激勵股價開高走高，盤中衝至194.5元，上漲25.4元，漲幅達15%。