一名游姓男子去年11月與沈姓男子及沈的陳姓女友3人，前往新莊某KTV內一起服用毒品咖啡包，事後癮頭上來，三人又前往摩鐵續攤，游男在摩鐵內繼續大量服用，沈男與女友事後一起開車送游男回新竹尖石家途中，游男突然鼻孔流血暴斃，兩人驚嚇之餘，竟將屍體丟在山區路旁後逃逸，附近民眾隔天溜狗時發現屍體報警，新竹地院審理後依遺棄屍體罪判處2人6月徒刑，但可緩刑，條件是分別向國庫支付8萬、6萬元；涉毒品罪部分另案偵辦中。

根據判決書記載，沈男與陳女為男女朋友，去年(109年)11月24日凌晨1時許，約友人游姓男子前往新北市新莊區某KTV唱歌，游男在到達KTV後，即開始在包廂內施用自行攜帶含有第二級毒品PMMA、第三級毒品Eutylone、Mephedrone、Ketamine等成分之毒品咖啡包。

三=人吸食一整夜後，上午6時40分許又前往桃園市龜山某汽車旅館休息，游男於住宿休息期間，在房間內仍陸續施用毒品咖啡包數次，並提供予沈男及陳女共同一起服用。

中午12時許退房後，沈男與陳女開車載送游男返回新竹縣尖石鄉住處，游男在後座還繼續施用毒品咖啡包，但中途在新竹縣芎林某便利商店停車休息時，發現游男倒臥在車輛後座，鼻孔流血且無呼吸心跳。

沈男與陳女眼見游男已死亡，為避免共同施用毒品犯行遭警查獲，竟載著游男屍體前往山區尋覓棄屍地點，事後見到一條小路罕無人煙，沈男便將游男屍體拖出車外，連同背包、行李箱一同遺棄在山間小路後隨即逃逸。

但隔天一早，附近村民散步遛狗時，狗兒不斷狂吠，村民循線前往查看，赫然發現路旁竟然有屍體，嚇得立刻報警，經警方查緝後，將沈男與陳女逮捕到案。

新竹地院審理後認為，2人在游男因施用毒品暴斃身亡後，因恐自身施用毒品行為遭發覺，竟未報警妥善處理，而合謀棄置屍體，無視對死者應有之尊重，使被害人曝屍公共場所，引起社會大眾恐慌，惟念2人於犯後均坦承犯行，因此各判處6月徒刑，但可緩刑，條件是分別向國庫支付8萬、6萬元。

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