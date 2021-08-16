關於振興經濟，當蔡政府「五倍券」一提出就爭議不斷，行政院長蘇貞昌13日在與相關部會討論後，政策急轉彎，民眾免付一千元直接領。國民黨副秘書長李彥秀昨(15日)在臉書直指，民進黨政府的髮夾彎，應該一次到位，「發現金卡實在」。

李彥秀在臉書指出，在蔡英文的運作，跟英派立委的夾擊下，行政院終於研議願意以免付一千元的方式發放消費券，還了前總統馬英九公道，順便打臉了民進黨過去自己的主張，但是，疫情下紓困與振興的複雜程度，可能比當時金融海嘯的問題不同，目前規劃的五倍券的面額、找零、兌換、等使用方式同樣也備受質疑，無法幫助到小規模的商家或是攤商。

關於目前的政策規劃，李彥秀質疑，民進黨卻仍還在煩惱黨內權力鬥爭、政策轉彎要如何自圓其說，對蔡英文跟行政院長蘇貞昌來說，政策的調整可能是總統跛腳或是蘇內閣被架空的鬥爭，對於民進黨的立委來說，更是否連任的保衛戰，但是對人民來說，卻是生活現實的困境；她認為，明明就是人民紓困、振興的需求，卻變成民進黨權力保衛戰，尤其荒謬。

最後，李彥秀呼籲，國民黨始終支持發放現金，就算免費領取五倍券，仍然無法解決紓困振興難分難解的問題，發放現金才回應人民的需求，更已經是朝野共識，「行政院不要在死撐！民進黨的髮夾彎，更應該要一次到位：發現金，卡實在」。