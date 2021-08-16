新冠疫情再起，也讓全球最大製造輸出的亞洲供應鏈亮起紅燈。因為，Delta新變種病毒株已躍升成未來景氣成長最大不定數。

根據聯合國調查，占全球出口約42%的亞洲，正面臨下個旺季聖誕節的出貨壓力。新冠病毒除影響亞洲人力市場正常表現外，也讓歐美的主要港口如美國洛杉磯，或荷蘭鹿特丹等地到處塞港，導致很多地方都出現物價上漲局面。

對各地出口商來說，由於貨櫃是一櫃難求，加上需求暢旺下，半導體等原物料價格就變得更是高不可攀，況且，就算有錢也買不到，再加上Delta變異病毒興起，全球生產地之母的亞洲正面臨產能短缺之苦。

以全球最忙碌貨櫃港口居第3位的中國大陸而言，最近很多港口都因疫情無法正常營運。同時，亞洲東南亞地區，許多生產電子產品、衣飾與其它產品都也已被迫停工。

在Delta新變種未那麼盛行時，世界貿易組織(WTO)曾樂觀預估，亞洲地區2021年經濟成長(GDP)可高達8%，但事與願違地，現今徒增相當多變數。另外，來自亞洲的供應鏈受阻，粥少僧多供需不平均之下，東西普遍變貴也就變成事實。

中國大陸現在對新冠病毒是風聲鶴唳，一個月前的深圳鹽田塞港事件好不容易排除後，寧波舟山港日前一名工作人員再傳染疫，頓時碼頭所有作業一律暫停。同時，東南亞最大經濟體的印尼，無論是新染疫與疫歿者人數都是區域內最高的。上述負面消息，都對國際航運產生連鎖反應。

東南亞來說，出口業者雖單向努力維持工廠運轉，但製造業相關指數不佳，表示新冠病毒可能會侵蝕當地賴以維生的貿易活動。

根據法國外貿銀行Natixis評估，雖然印尼、馬來西亞、菲律賓、越南與泰國僅佔全球總出口5.7%，但因代工電子產品獨特性，可衝擊美國與中國等大型經濟體。尤其，對中國大陸衝擊甚巨，因為38%數據相關處理器與29%電訊設備，都是從前述5個東南亞國家進口。但對美國而言，其主要半導體產品則依賴歐盟。

業務觸角也遍及東南亞各地的日本和韓國，也同時產生相對影響性。例如，韓國三星電子7月曾表示，手機營運受到越南疫情所影響。

以完全接種疫苗比例僅1%左右的越南來說，新冠每日新增病例從4月份的個位數，現已大幅躍升為約1.6萬，迫使當地政府採取極端政策抑制疫情。同時，也讓電子產品與服飾等出口大受打擊。而為不讓產線完全停擺，越南員工全面集中管理且可在工廠留宿過夜。

實際上來說，越南本地的南北作業情況卻不同調。南部地區因疫情大多數不得不暫停營運，而北部還是可以勉力生產，故越南供應鏈整體而言，可謂視同中斷。

經濟學家已下修亞洲2021年經濟成長預估值，摩根大通指出，疫苗施打覆蓋率較低的國家應會首當其衝。

另外，由於貨櫃數量不夠，導致高居不下的航運運輸成本也不可忽視。依照前幾天12日，Drewry世界貨櫃指數統計，每40尺大櫃出口價為9,421.48美元，比2020年同期至少要高出約3.5倍。

中國大陸大型企業長城電器（CNC Electric）表示，目前產品運費是疫前的2倍甚至3倍之多。在2020年疫情爆發元年，曾一度認為高航運價格只是短暫性，但目前看來，航運費用還是會在高檔盤旋一段時間。

因為新冠疫情瞬息萬變，沒人知道後勢如何，因此驚驚漲的航運費用，市場也不認為會在短期就會有大幅降價熄火現象發生。