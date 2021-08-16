根據美國官方最新數據，今年6月通貨膨脹年增5.4%，創2008年8月以來最大幅度，讓不少投資人擔憂高通膨下，恐導致資產縮水或衝擊股市表現，不動產向來被視為抗通膨工具，由富時全球REITs指數今年以來截至8月6日報酬率26.21%，高於包含美國、歐洲、香港、東協等主要股市指數，也可反映出不動產標的擁有抗通膨優勢，適合作為通膨時代的收益配置。

投資人可追蹤投資標的包括：元大全球不動產證券化基金、台新北美收益資產證券化基金、第一金全球不動產證券化基金、野村全球不動產證券化基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金、群益道瓊美國地產ETF(00714)等。

根據美銀研究報告，企業在與該行電話會議中提到通膨的次數為去年3倍以上，創2004年美銀美林開始追蹤這項數據以來的新高，部分投資人擔心央行可能採取更積極的緊縮性政策，影響後續股市表現。元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）研究團隊指出，總體經濟持續回溫，通膨走揚，REITs不僅擁有息收，且因大多數商業租賃條款均設有租金隨通膨調整機制，REITs被認為是相當好的抗通膨資產。

今年以來截至8月6日，富時全球REITs指數報酬率為26.21%，在國際眾多主要股市中脫穎而出，同時期道瓊歐洲STOXX600指數為17.78%，具有美股代表性的那斯達克綜合指數與道瓊工業平均指數分別為15.11%、15.04%，香港恆生與MSCI東協指數則為負報酬。建議過往習慣投資股市的投資人，可評估自身投資風險屬性與商品適合度後，評估衡量將REITs納入整體資產配置的一環。

根據統計，近10年REITs總市值不斷成長，也推升在全球股票指數中的權重緩步上升，然而資訊科技和非核心消費產業市值快速成長，使這兩個產業在全球股票指數中的權重節節高升，其他產業權重因此遭到壓縮，在這段時間對其他產業來說權重逆勢增加相當困難，而REITs權重仍能維持正成長。

隨著時代變遷，最大的REITs次產業從10年前的零售型REITs變成電塔和數據中心型REITs，後者目前占整體REITs近4成權重，10年前權重還不到1%。