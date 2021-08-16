由新北市政府指導、鍇睿行銷製作的社群賽事《亞洲電子競技公開賽》在今年新增了「咆嘯深淵挑戰賽」。「咆嘯深淵挑戰賽」採用的全新趣味模式，同樣分為「六區預選」，各區獲得冠軍之隊伍將與賽事方於各區所設置的「大魔王守門員」隊伍進行 BO3 挑戰賽，並且依挑戰賽結束遊戲時長決定總決賽之起點優劣勢。

而今年的六區的「大魔王守門員」各個都來頭不小！歷經了第一周上、下場兩大關主「幕後製作團隊」外；第二周魔王則邀請到了「蹦蛙大魔王」，招牌兄弟檔與鮪魚、酒神和原味小品，星度破表！不過下半場的魔王也是不惶多讓，「主播賽評大魔王」將檯面上知名的一線解說全部聚集在一隊，ZOD 、 Wulong 、湯米、 JR 和 Rex 成為隊友讓玩家來挑戰！

HKE黃金陣容重現 神手貴回來了！與花輪、丁特聯手當關主！

而迎戰到了最後一周，鍇睿決定讓玩家們乘上時光機！當年在 LMS 叱吒有名的 HKE 即將回來重現在玩家眼前！ 「Hong Kong Esports」（HKE）也正是現在 PCS 戰隊香港態度（Hong Kong Attitude，簡稱HKA）的前身。在尚為 HKE 時期，與 ahq 、 FW 可謂是台港澳英雄聯盟最強勁與知名的三大戰隊之一！當時盛產了許多知名玩家，其中最有名的莫過於丁特、花輪以及 Toyz 。當年這幾位選手在練習室開台，都是不少英雄聯盟玩家共同的回憶之一。「J群大魔王」其實也是源自 HKE 體系，其中的 GODJJ 與勝敗難免在職業體系階段，都曾加入過 HKE 。

HKE黃金陣容重現 神手貴回來了！與花輪、丁特聯手當關主！

本周主題可以說是 HKE 懷舊時刻！知名的丁特、花輪、黃金隆和雀巢目前都依舊活躍在英雄聯盟，反而是「神手貴」（GodKwai）在退役之後就淡出螢光幕前，本次有幸邀請到能夠擔任關主，讓 HKE 時光機的懷舊氣氛更加濃厚！

而「J群大魔王」同時也是本次的咆嘯深淵挑戰賽的參賽隊伍，可惜在晉級過程不幸落敗，因此主辦單位出面管一下，讓這個高度知名又綜藝的隊伍，擔任大魔王讓玩家一睹 J 群的魅力！當年 LMS 時期的 HKE 戰隊，可說是既綜藝又有實力，在許多玩家的回憶裡都有足夠的份量，而今想要再見這組合重現，絕對不要錯過 8 月 16 日的咆嘯深院挑戰賽！

預選賽挑戰賽及總決賽 BO 3 之賽事採用「全局B/P」模式。意即上一場和之前使用過的英雄將不得再次使用。總決賽淘汰賽冠軍可獲得新台幣10萬元整之獎金，亞軍可獲得台幣3萬之獎金，而各區總冠軍擊敗「大魔王守門員」則可獲得新台幣 2 萬元整之獎金，若挑戰失敗仍可晉級但將獎金返還獎金池成為總決賽淘汰賽冠軍獎金加碼。

全程賽事將於 8/16 的 18:00 在Twitch 獨家實況，最精彩的夏日電競盛會即將來臨，不論是業餘好手或是休閒系玩家，都能在今年的《亞洲電子競技公開賽》獲得嶄露頭角的機會！賽事相關資訊將陸續公布，有興趣的玩家千萬不要錯過！

賽事資訊