塔利班進入阿富汗首都喀布爾，阿富汗變天，針對阿富汗情勢急速惡化，美國昨（15）日再宣布加派1000美軍赴阿富汗，同時美軍也將接管喀布爾的航空交通管制（Air traffic control），加速撤離美國人。

阿富汗情勢急速惡化，美國加派美軍赴阿富汗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對阿富汗情勢惡化，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨日批准再增派1000美軍赴阿富汗，如此一來，在阿富汗美軍將從原本的5000人增至6000人。

美國官員表示，這1000名美軍隸屬於82空降師（82nd Airborne Division）戰鬥旅，原先已經調往科威特，他們的主要任務是負責喀布爾國際機場的維安，目前喀布爾國際機場是美軍及美國大使館人員離開阿富汗的唯一要道。

除此之外，為了加強維安，美國國務院與國防部昨日也發布聯合聲明，宣布將接管喀布爾機場的航空交通管制，加速撤離美國人。

聲明指出，自16日起未來幾天，美國將撤離數千名居住在阿富汗的美國人、在當地協助美軍任務的阿富汗人及家庭、以及那些特別脆弱的阿富汗人。

聲明也強調，將會加速撤離數千名有資格獲得「特殊移民簽證」（Special Immigrant Visas）的阿富汗人，過去2周已經有將近2000名阿富汗人抵達美國，另外，通過安全檢查的阿富汗人將直接轉送美國，華府也將另覓地點安置那些尚未通過安全檢查的阿富汗人。

CNN報導，目前尚有3000名美軍留在阿富汗，其餘美軍將陸續抵達阿富汗。

美國官員指出，喀布爾機場附近有傳出安全事件，不過並未針對美軍，也沒有人開火。

美軍每日最多能從喀布爾機場撤離5000人，不過目前尚未達到這個數量，美國官員指出，將在幾日內達到撤離目標。

華府先前已經向塔利班表明，塔利班如果企圖向美軍開火，將會面臨強烈反擊。