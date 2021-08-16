"In what universe bro?"



He really told @KyrieIrving that he'd lock him up 🔒



(via max5life/IG) pic.twitter.com/xdqRJPyvKc — Bleacher Report (@BleacherReport) August 15 2021

就是會有這種白目球迷，還要自討沒趣去找籃網球星厄文嗆聲！一名球迷眼見厄文站在場邊觀看比賽，竟然跑到他的身邊狂嗆，「我可以死守你！」也讓厄文直接回應，「兄弟，你活在哪個宇宙啊？」就算是開玩笑，這名球迷也太過火了吧。

畢竟厄文最近心情算是不太好，除了上季因為他在東區準決賽G4，疑似遭到公鹿「字母哥」阿提托康波「埋地雷」，造成右腳踝嚴重扭傷，也讓籃網提前淘汰出局，最近他更因為自己代言球鞋沒問過自己就打算發行，公然在社群嗆聲Nike。

厄文最近也跟籃網明星隊友「大鬍子」哈登，一起準備接受籃網開出的續約條件，畢竟杜蘭特已經完成4年1.98億美元續約，相信厄文與哈登也將續留，讓籃網「三巨頭」豪華陣容保持完整，剛在東奧表現優異的澳洲後衛米爾斯也將投靠。

不過個性向來相當古怪的厄文，這次竟然很有耐心聽完球迷的嗆聲，甚至用最有效的方式回應，也算相當難得，只是他站在場邊沒戴好口罩看球且講話的模樣，也被拍了下來，證明他似乎也沒很認真對待防疫問題，也做出最錯誤的示範。