臺中市西屯區1名張姓工程師使用網路購物時，接到詐騙集團謊稱其帳號被設定成經銷商，可能會因此被扣款，張男聽聞驚慌不已，立即依指示前往超商操作ATM，但張男還以自身專業知識，向警方保證「我知道這不是詐騙」，員警最後祭出通靈手法，神一般的預測下一步受騙過程，張男才驚呼，「你們怎麼都知道?」這時才點醒被騙得團團轉的張男，成功保住790萬積蓄。

台中一名工程師在超商急匯790萬，警察獲報上前攔阻，張男還稱「這不是詐騙，直到警通靈預測詐騙步驟後才點醒他，保住積蓄。(戴志揚翻攝)

臺中市政府警察局第六分局何安派出所警員陳昱伸、蔡岦承接獲寧夏路上某超商報案，有位男子在ATM前操作許久，行跡非常可疑，員警到場關心下，發現男子疑似遭詐騙，便請其到一旁，推敲描述其前來操作ATM之過程，張男驚訝連連稱是，警察彷彿通靈般未卜先知，竟然知道整個經過，員警告知這些都是詐騙的慣用程序，男子才恍然大悟，積蓄險遭詐騙集團騙走。

張男表示接獲自稱網路賣家及銀行客服人員的電話，稱其因帳號被設定成經銷商，需要遵照客服人員指示操作ATM設定止付，其名下之銀行帳戶才不會被扣款，聽聞後一時情急，在疏於注意未經查證之下，便依客服人員指示至住家附近超商，電話教學操作ATM進行解除扣款設定，幸好有熱心員警到場即時勸阻，拆穿破解詐騙集團犯罪技倆，成功保住其帳戶內辛勞賺得之積蓄新臺幣790萬元。

警方呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，接到不明來電時，更要冷靜查證，只要聽到「誤刷」、「連續扣款」以及「ATM解除設定」等關鍵字，就是詐騙。ATM僅有存提款、轉帳功能，無論對方用任何話術，切莫至ATM前操作，有任何與詐騙相關的問題，可先利用信用卡、金融卡上提供之電話，直接與銀行聯絡或直接撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙。