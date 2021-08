【40%的孕程以墮胎終結】

以一些國家來說,未來的幾代人可能絕大多數都是男性,因為文化壓力導致父母只能以生育男性為主,根據《今日醫學新聞》報導,一組來自美國、沙烏地阿拉伯、新加坡和印度的大學和機構科學家預測,以一些傳統文化來看,在未來幾十年當中,墮胎女性的社會壓力將顯著地讓整個國家的人口結構失衡。「在美國,幾乎有一半的懷孕是沒有預期的,其中有40%的孕程以墮胎終結,一天大概會有超過三千起,整體來看,有22%的懷孕(包含流產)以墮胎告終。」打開世界實時統計數據來看,直至2021年墮胎數字已破百萬,仍持續增加中。

【4500萬女嬰「失蹤」】

近日發表在《英國醫學雜誌全球健康》(BMJ Global Health)上的一項研究顯示,根據目前的趨勢,到了2030年,可能會有多達470萬名女嬰失蹤在那些傾向於生男孩的國家當中,甚至到了2100年,這個數字可能會上升到2200萬。

這些數據來自12個新生兒性別比例失衡國家的數十億份出生記錄,研究人員統計了1970年至2017年期間共有4500萬女嬰「失蹤」,其中95%來自印度和中國,主要原因是他們所說的「產前性別歧視」。研究人員在研究當中強調了性別不平等的惡性循環,重男輕女的事實導致了過多的男嬰被生下,僅僅用基本的數學計算就可以發現未來的男性想找到伴侶結婚是非常困難的事。科學家警告說:「這可能會導致男性暴力現象,甚至男性會對女性有更惡劣的對待方式。」

【為受虐待經驗婦女提供更好的法律保護】

他們在研究報告中寫到:「社會中男性偏多的性別結構可能會導致諸如婚姻不平衡、適婚女性缺乏等人口統計學問題。」「女性數量低於預期可能會導致反社會行為和暴力行為增加,並最終影響長期穩定社會的可持續發展。」

為了打破這種循環,研究人員呼籲需要密切監測相關國家的新生兒人口統計數據,特別是為在有被忽視或虐待經驗的婦女和女孩上提供更好的法律保護。

圖片來源:rfi

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021AUG 06).SCIENTISTS WARN THAT WAY TOO MANY MEN ARE BEING BORN. Futurism