威力彩連續槓龜39期，台彩預估今晚頭獎累積上看17.5億元，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團指出，雙子座、處女座、牡羊座、金牛座中獎率最高，老師加碼指出，「今日開財運方位在西方。」建議前往住家或辦公室西方尋找投注站下注，金錢好運就會滾滾而來。

【LIVE直播】連槓39期！威力彩獎金飆破17.5億 今晚誰會是億萬富翁？｜2021.08.16

▍Top4 雙子座

穀神星落入雙子座，顯示雙子座的人好運不斷，因穀神星代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光芒再下注，金色的財氣能量將會包圍你，讓你奪得頭彩。

▍Top3 處女座

火星今日落在處女座，顯示處女座的人充滿紅色喜氣，小孟老師分析，「可綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。」

▍Top2 牡羊座

太陽進入偏財宮，因此牡羊座的人靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議只要放鬆心情、多聽心靈音樂，自然就會降低腦波頻率，有助冥想出特別的數字組合，其組合能有機會中大獎。

▍Top1 金牛座

金星與水星加速進入金牛座偏財宮，顯示金牛座的人磁場很好，財運能夠獲得提升，且五行中金又生水，小孟老師建議，「在下注前先裝一杯水，並在茶杯下墊一張鈔票，象徵財水，最後喝下，就能在祖先加持下順利提升偏財運，說不定能中大獎。」

另外，今日開運生肖為豬、蛇、鼠、兔，也可趁今晚開獎前去投注站試試手氣。另外，開運時辰則為早上7點至11點、下午1點至3點，以及晚上7點至8點，把握時間購入更有機會受到財神眷顧。