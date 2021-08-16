110學年度大學指考各科成績一覽表。(大考中心提供／李侑珊台北傳真)

110學年度大學指考今(16)日公布成績，今年社會科報考人數減少，相較於109學年度均降7％左右。至於各科成績表現方面，今年頂標分數以歷史科增加11分、物理科下降10分，與去年相比變化最大，而物理頂標66分，則創下11年來新低。

大學入學考試中心今天舉行110學年度指定科目考試成績統計資料說明會，公布各科5標（頂標、前標、均標、後標、底標）及人數百分比累計表。

根據大考中心資料顯示，今年頂標分數以歷史86分最高，其次則是英文84 分、數學乙83分、生物82分、地理80分、化學79分、國文77分、公民與社會74分、數學甲67分、物理66分。

而各科成績與109學年度相比，今年只有國文科分數持平，但其他6科分數提升，包括英文科增加2分、數學甲增7分、數學乙增6分、生物增7分、歷史增11分、地理增4分，另有3科分數下降，包括化學減少7分、物理減少10分、公民與社會減少2分，其中物理科頂標分數則是創下近11年新低。

至於物理科分數下降10分變化最大，頂標分數為66分，創下11年來新低。大考中心主任周兆民表示，今年物理科計算題比往年增加，考生在計算上花了很多時間，未來出題時會檢討與改善。

大考中心也統計各科選考人數，發現今年度總體考生比109學年度減少，其中又以社會領域考科的報考人數減少最多，歷史較去年減少1631人，比例7.32％，地理考生減少1407人，占比6.66％，公民與社會則減少1334人報名，比例6.54％。

周兆民也提到，大考中心今年首度提供協助考生代訂便當服務，相關費用全部由教育部補助，考生無需付費。