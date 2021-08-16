經濟部表示，我國螺絲螺帽向以出口為導向，直接外銷比率約7成5以上，2020年出口值為39.7億美元，僅次中國大陸、德國，居全球第三。今年隨疫情趨緩，歐美陸續解封，加上各國積極推動基礎建設，1～7月出口值29.3億美元，年增30.9％，其中以美國為最大出口市場，1～7月對其出口12.3億美元，占42.0％；對德國出口2.4億美元，占8.3％居次；對荷蘭、日本與英國出口分別占5.6％、4.6％、4.0％，前5大市場合占已達64.4％。就出口年增率觀察，今年1～7月除日本年增3.8％外，其餘4國均呈二位數的高成長。

2017年受惠於貿易活動回升，加上鋼價調漲，生產值1268億元，終止連續2年負成長；2018年外銷接單持續暢旺，加以國內螺絲產品積極朝高值化發展，生產值1463億元，達歷史高峰；2019年與2020年分別受美中貿易紛爭與COVID-19疫情衝擊，致產值連續下滑。今（2021）年隨著疫苗施打率上升，全球經濟活動逐漸回溫，加上鋼價大幅上漲，推升台灣螺絲螺帽生產動能，1～5月生產值579億元，年增21.5％。

我國在國際上享有「螺絲王國」之美名，品質佳，交期迅速，在全球螺絲螺帽供應市場占有一席之地。根據工廠校正及營運調查統計，2019年螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠家數超過1800家，從業員工人數超過3.9萬人，其中規模最大的產業聚落位於高雄市，聚集超過700家工廠，為全球螺絲螺帽主要的供應來源之一。

就美國螺絲螺帽進口市占率觀察，今年1～6月我國市占37.5％續居首位，其次為中國大陸占16.2％，兩者市占率差距自2019年美中貿易紛爭後更加擴大，日本占11.3％排名第三；在歐盟進口市場市占率方面，歐盟於2016年撤銷對中國大陸的碳鋼扣件反傾銷稅後，中國大陸在歐盟進口市場大幅成長，2020年市占率超越我國，今年1～4月中國大陸占26.1％居冠，我國占21.1％居次，美國占8.6％居第三。