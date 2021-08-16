美國掉越南又掉阿富汗 趙少康：「作為台灣前車之鑑」

民兵組織塔利班進入首都喀布爾後，阿富汗即將變天。陸媒訪問在喀布爾當地工作的中國人說，「街上已經沒有人了，普通人應該都在家裡躲著」，「大家都沒有猜到（塔利班來得這麼快）」。

澎湃新聞報導，幾天之前，阿富汗首都喀布爾的街頭還如往常般維持著表面的正常，但幾乎在一夜之間，這座城市變得空空蕩蕩。

當地時間15日，在駐喀布爾某國際組織從事安全相關工作的中國人小冉（化名）表示，「街上已經沒有人了」，「以前街上有許多檢查站，現在所有的檢查站都已經撤銷掉了，也看不到軍警。」

他表示，他與其他同事從14日開始已經不准出門，被要求全部待在房間裡面，「我們也有一些雇員在外面，他們會負責與我們分享消息，為了保護當地員工的安全，我們也已經沒有讓他們來上班。」

他還說，其實前幾天的情況完全跟平常差不多，唯一的感覺就是物價大漲，「我們的員工都不知道這回事，大家都沒有猜到（塔利班來得這麼快）」，「昨天我們的員工群中還在說，相信政府軍一定能守住喀布爾，然後今天（15日）大家就在討論要怎麼離開喀布爾的事了。」

許多地區也開始停電，小冉認為，停電的原因是發電廠沒有人工作了，因為塔利班來了。

小冉說，「目前來看，阿富汗的局勢是暫緩平靜的，因為畢竟美軍還在機場，約3000美軍士兵還沒走。雖然早上8點的時候機場附近發生交火，但是沒有太大，一天都比較平靜。」

小冉所在機構目前已處於最高戒備狀態，但他們所擔憂的並非塔利班，而是在塔利班進佔後發生的暴亂和搶劫事件，「如果塔利班不趕緊接管的話，就會出事。」（編輯：翟思嘉/周慧盈）1100816