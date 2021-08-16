根據16日最新數據，日本經濟在2021年首季衰退後，第2季不僅由負轉正並超乎市場預期。在民間消費與資本支出雙雙成長下，市場也對日本景氣復甦的韌性感到訝異。

不過第3季，因新冠疫情關係還在實施的緊急狀態，估計將會影響家庭支出，所以經濟成長可能也不會太驚艷。

從日本官方公布的經濟成長(GDP)報告可知，在首季經修正後下滑3.7%，第2季的季增年率為1.3%，優於市場預估值0.7%。不過，與其它已開發國家相比，日本GDP卻略遜一籌。以美國來說，第2季經濟成長的季增年率高達6.5%，也凸顯緊急狀態把日本經濟成長傷得不輕。

同時，若以季為單位來比較，日本4到6月的GDP則小增0.3%，跟市場預估的0.2%差不多。

民間消費方面，繼第1季減少1%之後，第2季季增0.8%。同時，資本支出在首季度下滑1.3%之後，上季也增加1.7%。對這次最新出爐的GDP，日本內需市場的貢獻度為0.6個百分點。

在4月至6月期間的日本出口季增2.9%，拜全球景氣復甦故需求強勁之賜。其實，日本上季經濟還可以出現成長，主要也是靠出口亮麗所致，稀釋掉疫苗接種率過慢與緊急狀態等負面現象。

值得留意的是，Delta新變種病毒株正在肆虐日本，因此，部分日企供應鏈開始中斷，對未來景氣復甦影響性也正慢慢浮現。