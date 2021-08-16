台灣大(3045)為電信業首創結合行動與光纖的「好速」專案，自去年5G開台就成功創造話題，且在本波疫情期間，又吸引一波申辦潮，較疫情前大增35%，加上本次富邦金(2881)及台灣大贊助的七位選手今年在東京奧運帶回佳績，集團董事長蔡明忠頒贈共計17.5萬美元的富邦助威金，台灣大也挾熱潮推出限時加碼優惠，盼藉由話題帶出申辦熱潮。

台灣大首創結合行動與光纖的「好速」專案，申辦用戶數持續成長，根據統計，疫情三級警戒期間，台灣大於5月20日到7月31日替申辦60Mbps（含）以下光纖上網的用戶，免加價升速到120Mbps，超過18萬用戶受惠。自7月起，台灣大「好速」專案供裝區擴大至16縣市，單月申辦量成長逾2成，較疫情前大增35%，其中「1G+WiFi6旗艦版」頂級方案月增達2成。

台灣大第二季營收為384.2億元、年增加23%，單季稅後純益為28.4億元，年減少7%，每股稅後純益1.01元。第二季受惠於電信EBITDA轉為年成長、電子商務成長動能強勁，以及居家辦公下營收仍穩健成長，帶動EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)較去年成長10%。

台灣大搶奧運熱潮未退，旗下贊助的選手也帶回佳績，順勢推出歡慶專案，即日起到8月18日前透過網路門市申辦「好速成(又又)」1,599元資費專案，除了享有5G行動上網吃到飽與「1Gbps+WiFi6」家用超高速光纖上網，更可額外獲得總額6500元momo幣，還有加碼合約期間免費觀賞本土最大OTT平台myVideo「超值月租」專區、3個月GeForce Now雲端遊戲平台免費體驗，以及3個月免費的MyMusic服務，盼藉此衝刺出一波用戶申辦。