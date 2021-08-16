因美國公佈消費者信心指數跌至10年來最低水平，引發美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)可能暫緩緊縮貨幣政策，令美元大幅走跌，使得以美元計價的金屬價格更具吸引力，致倫敦(LME)上周五(6/13)銅價上揚，亦帶動其餘多數金屬價格均漲。

分析師表示，在美國公佈數據後，疲弱的數據令美元大幅走低，市場對通貨膨脹及就業的一切前景都感到不樂觀，避險情緒令全球股市紛紛觸及紀錄高點。不過智利全球最大的銅礦場罷工危機排除，緩解了對供應上的擔憂。

終場上周五(8/13)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲54美元，報每公噸35,324美元；期鎳下跌22美元，報每公噸19,656美元；期鋅上漲41美元，報每公噸3,033.5美元；期鋁上漲17.5美元，報每公噸2,600美元；期銅上漲102.5美元，報每公噸9,570美元；期鉛上漲27美元，報每公噸2,334美元。(商品行情網)