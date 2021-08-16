1.華邦電(2344)：NOR Flash看漲，外資估Q3每股賺逾1元，盤初股價逆漲近2%。
2.中鋼(2002)：9月內銷盤價平均漲幅1.2%，三大法人持續逆勢攜手買超，盤初股價一度逆漲近2%。
3.世界(5347)：漲多賣壓湧現，上周五外資回補買超917張無用，盤初續跌近4%。。
4.威致(2028)：H1績優、5日線上行，今早逆勢揚升約3%。
5.台達電(2308)：法人看好Q3季旺季效應可期，跌深撿便宜買盤浮現，早盤彈回280元，漲幅2%。
6.南電(8046)：ABF報價上漲、毛利率強勁擴張，回檔底部墊高，盤初走高拚回5日線，但無功而返。
7.台玻(1802)：上半年每股稅後純益1.65元，7月營收年增43.85%，股價回穩未再破底，早盤逆勢大彈2%。
8.怡華(1456)：H1基本每股盈餘3.55元，資產題材成避風港，股價上行3.5%，突破5日線續朝10日線前進。
9.美琪瑪(4721)：上半年EPS達1.88元，7月營收創新高，盤初一度逆勢走揚2%。
10.高端疫苗(6547)：新冠疫苗今起開放預約注射，下周一將開打，盤初大漲5%，衝上波段高。
11.新晶投控(3713)：7月營收年增近3倍，早盤翻紅大漲7%，重返月線。
12.聯亞(3081)：今日除息，每股配息5元，盤初一度大漲7%，一日填息達陣。
13.富采(3714)：Q2三率三升，上半年虧轉盈，早盤彈漲2%，穩守80元及各短均線。
14.麗臺(2465)：加密貨幣總市值站回2兆美元，帶動盤初漲近5%。
15.寶成(9904)：H1獲利近百億、創同期新高，早盤彈漲約1.4%。
16.元大金(2885)：H1獲利年增78%，總資產破3兆，外資連5日買超，早盤漲逾2%，相對大盤、金融股抗跌。
17.長榮(2603)：Q4獲利能見度轉佳，亞系外資升評等喊買至185元，早盤上漲逾2%。
18.新唐(4919)：發布客戶通知信9月起上調晶圓代工服務價15%，股價逆勢上攻逾3.5%。
19.建新國際(8367)：外資再度買超，晨盤續走揚逾4%，站穩5日線。
20.台苯(1310)：董事改選題材，林文淵陣營有望擴大，早盤翻紅抗跌一度漲近2%。
21.富鼎(8261)：產業題材利多，外資連5日買超，股價上揚逾2%，拚穩百元關卡。(編輯整理：李慧蘭)
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