在微博擁有超過142萬粉絲追蹤的大陸網紅施子怡，外型清純甜美，加上擁有姣好身材，讓她人氣扶搖直上，不過先前她直播賣商品時，意外讓真面目現形，從女神變成宛如40歲大媽，判若兩人的模樣讓網友超級震驚，就連小時候證件照也被質疑是P圖的，徹底傷透粉絲的心，糾纏她1年，仍不時會在她美照下留言酸她修很大，對此，施子怡也正面回應了。

標榜著是原生美女的施子怡，擁有水汪汪大眼和高挺鼻子，加上雪白肌膚和極細「螞蟻腰」，讓她受到不少粉絲喜愛，而她也曾曬出兒時證件照，模樣相當可愛，被網友大讚從小美到大，完全是「母胎美女」。

施子怡曾在直播中不小心現真面目。(圖／翻攝自微博)

施子怡被疑證件照也是P的，她正面回應P圖酸言。(圖／翻攝自施子怡微博)

不過她卻在一場直播中，讓無P真面目現形，不僅眼睛變小，塌鼻厚唇模樣，和平時精緻美照相差甚遠，讓網友相當震撼，更有人酸她根本直接從少女變成40歲大嬸。

而施子怡的真實容貌曝光後，也讓不少粉絲相當崩潰，甚至還有不少網友時常會在她的美照下留言，酸她修圖修好修滿，更有網友直接要她開課教大家怎麼P圖，她也正面反擊：「我拍好一年了，但我真的懶得剪視頻…希望我這幾天勤奮一點。」大方回應酸民的態度，受到部分網友讚賞。