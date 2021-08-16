30歲大陸歌手霍尊日前捲入桃色糾紛，他被交往近9年的舞者女友陳露踢爆交往期間劈腿、約炮及吃壯陽藥於戲院激戰女樂手的荒唐行徑，迫使霍尊發聲明退演藝圈，並反咬女方曾討錢。對此陳露回擊，痛訴霍尊雙面人。

霍尊14日透過工作室發聲明解釋事件始末，2012年跟陳露開始交往，愛到願意提供零用錢花用，性伴侶僅有陳露一人，絕無劈腿、約炮。至於老司機群組的鹹濕發言，霍尊承認自己幼稚，「為了顯得自己沒有那麼缺乏性經驗，就把自己武裝得見多識廣」，各種豔遇都是瞎編的。此外他秀出與陳露伸手討錢的對話截圖，如女方所願匯了58萬人民幣（約新台幣254萬元），為了避免涉及敲詐勒索，在陳露同意下請律師說明法律的嚴重性，當下氣氛和樂卻在事後遭陳露與王萌反咬「作局、拘禁、恐嚇」。除了道出情感糾葛，霍尊對自己舉止不端向所有人道歉，並忍痛道別演藝工作。

陳露當晚在微博針對霍尊的聲明回應，坦言確實有收到58萬人民幣，但男方是想藉機送她進監獄，「因為你的律師是這樣告知我的：『58萬量刑剛好夠送我進去做10年牢。』」她反擊表示：「不知道是我對『友好協商』4字有歧異，還是你有歧異。」陳露也承認交往時拿過霍尊的錢，只不過兩人吃飯都是她付款，男方成名後，「我請你代購一個包，是不是直接打錢給了你，你是不是收得也很利索，很多事你可以講，我也可以講。」

同時，陳露揭穿霍尊的鬼話連篇，指控男方人前聲稱「她（陳露）是我記憶裡浪漫充滿幻想的臉」，卻在人後說「我對她從來沒有過熱戀和激情」。除此之外，陳露再酸霍尊打深情牌說「我這輩子只有她一個女人」，結果搞出「私人影院人體大和諧」，不禁反諷：「請問，我是靈魂出竅去了私人影院嗎？」最後，陳露說人都是會變的，經歷這些事情還傻傻地繼續等待男方回心轉意，那就是自己腦子有病。

陳露微博全文。（圖／微博@陳露）