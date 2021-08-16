威力彩連續槓龜39期，今晚將再度開獎，頭獎累積金額上看17.5億元，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬兔、龍、雞、猴、羊的人命中注定能獲得大筆橫財，無論是投資獲益或彩券中獎的機率都比別人高，若能把握賺錢機會，有望在短時間內暴富。

▍1.生肖兔

屬兔人勤勞懂事，從來不會停止學習的腳步，所以實力雄厚，總能找到高薪的工作，隨著時間的推移，能夠越來越富裕。他們異性緣好，容易因異性帶來橫財，這些額外的入帳讓錢包鼓起來，花錢隨心所欲，不為錢發愁。

▍2.生肖龍

吉祥的龍代表了福運，更代表了財富，屬龍的人這一生也是命運順遂，貴氣十足。幸運之神對他們青睞有加，做什麼事都非常順利，中晚年運勢十分強勁，還可迎來橫財，例如風險投資的收益，或是買彩券中大獎。

▍3.生肖雞

屬雞人不僅愛錢，而且還很會精打細算，但可不是一毛不拔的鐵公雞，而是懂得什麼錢該花，什麼錢不該花。他們正財穩健、生意昌盛，進帳翻倍，還能遇天降大筆橫財的好事，真是錦上添花。

▍4.生肖猴

屬猴人膽子大，熱衷於「富貴險中求」，別人不敢做的事他們都敢做，相對而言發橫財的機率比他人高很多。他們頭腦睿智，賺錢的想法層出不窮，有不少得到財富的機緣，而且他們人緣很不錯，常得到貴人的幫助，總有滿滿收穫。

▍5.生肖羊

屬羊人最會和氣生財，一直以來都是輕鬆賺錢，人際關係順暢，無論是做生意還是職場中都能如魚得水，比他人更容易獲得財富。與人相處愉快，貴人緣好，更有機會遇到大橫財，有外財支持不愁不富，注定會一夜暴富。

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