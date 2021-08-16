大陸男星高雲翔在2015年以電視劇《羋月傳》飾演深情的「義渠王」，讓他再攀演藝事業高峰，不過高雲翔2018年在澳洲捲入性侵風波，儘管高雲翔在2020年獲判罪名不成立，但他的演藝事業和形象早已回不去了，而昨（15日）是高雲翔的39歲生日，他則在微博感性寫下生日願望：「把心定下來，去面對和解決眼前的苦難，人生就是一齣戲，得失別往心裡去」。

高雲翔昨天過39歲生日，他也感性寫下生日文：「39歲 最後一個3字頭的生日，今年的願望就是這句話，希望大家都可以慢下來，把心定下來，去面對和解決眼前的苦難，人生就是一齣戲，得失別往心裡去，洋洋灑灑幾十載，塵埃落盡緣自來」。

高雲翔微博全文。（圖／取材自高雲翔微博）

這一次高雲翔生日，並沒有開派對慶祝，也沒有藝人朋友留言祝福，只有高雲翔曬出蛋糕照，上頭寫著：「日子不慌不忙，我們來日方長」，對比高雲翔過去生日的熱鬧景象，以及妻子董璇和女兒一起過節，顯得相當孤獨和冷清。

高雲翔因捲性侵案，讓他賠了深情形象、演藝事業，連帶他與董璇的8年婚姻也早在去年告吹，儘管高雲翔積極復出，但他每回發文不免遭網一片狂酸，而高雲翔在4月時則曬出頭戴黑色鴨舌帽及墨鏡的自拍照，他對著鏡頭露出淡淡微笑，並寫下：「hei ：好久不見了，我回來了」，被外界解讀是要回歸螢光幕，但高雲翔至今尚未有明確動向，也讓他一舉一動備受矚目。