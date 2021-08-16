葉男開野馬跑車將女騎士撞命危，對自己行為毫無悔意。（讀者提供／中時資料照）

葉母想要安撫兒子協助買車送兒子，卻不料闖下大禍。（中時資料照）

桃園市1名23歲葉姓男子，14日清晨駕駛黃色野馬跑車南下苗栗，在台一己線、台13甲線路口，以百公里高速闖紅燈，將21歲巫姓女騎士撞飛，造成頭部重創，經轉送林口長庚急救，目前昏迷指數仍為6，尚未脫離險境。葉男事後還得意在IG發文炫耀CPR救人，應訊時還對著現場媒體比中指，態度極為惡劣，知名直播主連千毅見相關新聞火冒三丈，在臉書發文怒轟葉男：「笨色嬰仔，Ｘ！」（台語：垃級囝仔），得知遭撞巫女家境不佳，將準備慰問金提供協助。

葉男之前在IG上嗆殺陳時中，隔天又開著黃色野馬在台南市街頭逆向狂飆，事後竟扯在摸擬「警察追逐」，儘管後來被桃園、台南警方依恐嚇、公共危險罪送辦，後仍不知悔改，14日再高速闖紅燈，將巫姓大騎士撞到命危，葉男撞到人後第一時間忙著自拍，只關心自己車子狀況，更在IG限時動態上發多篇文章指出，是自己靠「點穴」救醒女子，還再三強調「如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」，引發社會撻伐。鎮

對於葉男誇張行徑，連千毅在臉書痛批對方是笨色（垃圾），直指葉男是危險駕駛將巫小姐撞到命危，居然還發IG限時動態聲稱「她撞你，你幫她點穴，她才救的起來，不會成植物人」這種話居然講得出來。

連千毅怒罵葉男「你真的當社會，沒有法律了，笨色嬰仔，Ｘ」，還在昨晚開直播痛批，就算葉男真的有病，也應該讓他吃藥控制病情，不能撞死人才來說有病，有病就更不應該讓他開車。連千毅得知被撞騎士巫女家境不好，打算準備慰問金，希望能夠提供幫助。

巫父今天談起女兒，還充滿不捨，表示女兒從小帶到大，每天上、下班，假日偶爾與友人外出，還會幫忙煮飯，想不到好好去上班規矩騎車會發生這種事，後來得知葉男還PO文IG，這麼沒有血、沒有淚的人，太過分了「這是思維偏激，不是精神異常」。

巫父說，對方想用精神病來迴避責任，就是台灣的法律有問題，所有受害人遇到神經病，那不是很冤枉，先前像鄭捷等有很多例子，大家將心比心，當一個父母親，一個小女生要去上班，葉姓青年撞了人，還在臉書上貼這些文字。對於葉家父母想當面向巫父道歉，巫父再度暫時回絕。