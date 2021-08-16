台股搭上急跌失速列車，僅花了20個交易日丟失千點，月、季線及萬七等重量級關卡接連失守，上周五指數下跌237.83點、收在16982.11點，周線翻黑、上周共跌544點。賣壓浪潮類股幾乎全倒，僅水泥股逆守盤上，類股指數收紅。今日台股開低走低，又下跌百點，水泥股抗跌功力受影響，但跌勢有限，早盤台泥(1101)、環泥 (1104)、幸福 (1108)皆一度站在盤上，雖然未能守紅，跌幅仍受控在2%之內，幸福(1108)逆勢走起，上揚2%。

後疫情時代各國開始振興經濟之舉力拚基礎建設，水泥市場需求不退，走過雨季之後各地建設開始趕工，預估這股旺季效將延續到明年初的農曆年前到達最高峰。外資看好台泥營運後市撥雲見日，加上股價位階低，連2日買超合計38917張；亞泥遭2日賣超合計3380張，弱勢貼息呈現兩樣情。觀看成績單，台泥7月營收83.19億元，年減11.4%，創近5個月低點；今年前7月營收583.43億元，年增0.3%。亞泥7月營收64.77億元，年減4.7%，與台泥同樣創近5個月新低；前七月營收467.85億元，年增15.2%。

暑假雨季使得台泥、亞泥7月營收受累，先前大盤一片漲聲，水泥股如在另一個時空完全無感，不過隨著雨季進入尾聲，最近大陸水泥價格開始出現反彈，8月下旬水泥市場將邁入傳統旺季，台泥、亞泥營運開始升溫，轉機題材加上股價低檔，上周五水泥股展現抗跌之姿，台泥啟重填息走勢，收漲1.68%，幸福(1108)跟著收高，亞泥、嘉泥(1103)雖然收黑，但跌幅受控在1%之內，成為盤面上抗空主力。今日多方休息，但買盤力道仍在，股價回檔但不失控。

大陸水泥大數據研究院李坤明指出，5月中下旬以來，全大陸水泥價格開始持續下跌，直至7月下旬才有所止步，預計8月上旬企穩後會逐步展開反彈，行情在10月、11月進入需求旺季後會出現一波反彈上漲行情。