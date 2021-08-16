中鋼(2002)看好鋼市即將步入傳統旺季，9月內銷盤價重啟漲勢，9月月盤產品的基價平均調幅為1.2%。中鋼第三季營運持續看旺，中鋼領軍，中鴻(2014)等鋼鐵股均開高，持續成為台股撐盤要角之一。

中鋼公司表示，鋼市淡季已漸步入尾聲，亞洲鋼價經過短暫良性修正後已逐步回穩，且國內疫情控制優於預期，經濟活動解封可望提振消費及民間投資再度加溫，伴隨台灣外貿穩定成長，將引領下游用鋼產業需求持續釋出。隨著傳統「金九銀十」鋼市需求旺季的到來，鋼價將迎來新一波反彈契機。

中鋼自去年7月至今年6月，內銷月盤產品呈現連漲12個月，7、8月則都開平盤。9月再度開高盤，為第四季旺季暖身，並提振市場信心。

中鋼公司考量整體鋼市維持穩健向上的格局，且占鋼品生產成本高達6～7成的煤鐵原料價格仍處高檔，加上煉鋼副原料因極端氣候及海運緊張、大陸能耗雙控政策下，導致缺料、鋼廠高價搶料而疊加鋼廠成本，為銜接第四季旺季需求到來及提振市場動能並適度與國際行情接軌，因此，決議9月份內銷月盤基價平均調幅為1.2%。上周，外資及投信同步大幅買超中鋼，帶動中鋼股價穩定向上攀揚，今早股價漲幅逾1%，達38.5元。

隨著中鋼9月內銷盤價重啟漲勢，中鴻預計19日開出9月內銷盤價，有望跟隨中鋼腳步開漲。

中鴻受惠7月出貨量提升，營收攀高至52.02億元，改寫近13年單月新高，展望8月，公司表示，出貨量有望再優於7月。法人推估，中鴻8月營收將再優於7月，力拚改寫歷史新高。

中鋼看好鋼市即將步入傳統旺季，9月內銷盤價重啟漲勢，新光鋼(2031)可望持續受惠；下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)亦可望受惠歐美鋼價攀高，外銷市場暢旺，第三季營運將比第二季更好。