美國DesignCon 2021展登場，明泰(3380)與鴻騰精密科技聯合展出48埠25G BASE-T乙太網路交換機SNC-60x0-486T，明泰表示，SNC-60x0-486T交換機是世界上第一台25G雙絞線傳輸的交換機，因應5G、車聯網、AI、大數據計算及自動駕駛等趨勢需求，這個新產品為客戶對未來10G BASE-T升級，與對邊緣運算長遠布局提供了一個更經濟與更有效率的選擇。

根據2019年Crehan 及2020年Dell-Oro的報告指出，全球在數據中心已部署了超過6千萬埠以上的10G BASE-T交換機和伺服器。 預估25G BASE-T交換機埠數由10G BASE-T升級至25G BASE-T，會由2021年17萬埠增加至2025年6百萬埠，10G BASE-T升級至25GBASE-T的趨勢已然來臨，25G BASE-T的市占率預期將由2021年的5%成長至2025年的75%。

明泰總經理林裕欽表示，明泰從2020年初就開始與國際一線晶片大廠合作開發25G BASE-T交換機，因為受疫情影響，延後至今才對外公開。明泰期許與業界技術領先的網路服務器供應商結盟，提供客戶可客制化、有彈性、可簡單供裝，並具備高性價比的優質產品，領先市場及滿足客戶需求，共創雙贏局面。

IEEE 802.3bq定義了25G BASE-T/40G BASE-T實體層和管理參數，可以通過銅纜來進行更高資料速率的通信，讓25G BASE-T可以滿足更多應用需求。

明泰主力產品各式交換機設備，從一般的中小企業，日漸蓬勃的數據中心，到大型電信營運商的需求，明泰積極儲備及精進相關技術能量，除了持續投資先進技術，強化核心競爭能力，提供全系列完整產品線外，並積極整合跨產品線技術，從單點式純提供產品到全面性包裝解決方案，提升公司整體服務品質與能量。