台灣高球好手潘政琮今天在PGA例行賽最後一戰、溫德姆錦標賽最後回合繳出1鷹、3鳥、2柏忌的67桿佳績，最終以低於標準10桿的270桿並列29收尾，積分排名從120名上升至118名，保住季後賽門票。

總獎金640萬美元的溫德姆錦標賽是PGA美巡賽最後一場例行賽，不少選手都要在這場比賽爭取進入積分排名前125名，跨過季後賽門檻。賽前積分排名120名的潘政琮，前兩回合表現平平，第三回合抓4鳥66桿並列28。今日前9洞1鳥1柏忌，轉戰後9洞分別在11、14洞抓鳥，12洞吞柏忌，第15洞5桿長洞，小潘只花2桿就成功攻上果嶺，第3桿漂亮獵鷹，單日67桿，雖然賽事名次下降1名，但還是順利保住了季後賽席位。

除了潘政琮，美國老將哈德利今日狂抓7鳥，尤其是第16洞3桿短洞開球後只見小白球在空中劃出美麗弧線，然後直接進洞，憑藉這個漂亮1桿進洞，單日62桿，排名從36名竄升至並列15，積分排名也從132名爬升至125名，搭上季後賽末班車，同時也保住了下賽季參賽全卡資格。

然而並非所有人都如此幸運，美國選手萊恩前兩回合打出高於標準2桿142桿遭到淘汰，積分排名從122跌至127，結束本賽季。前聯邦快遞盃冠軍得主賈斯汀羅斯，賽前積分排名138，原本第18洞只要保帕平標準桿就能取得季後賽門票，沒想到卻錯過5英尺保帕推桿，吞下柏忌的同時也葬送了季後賽資格。