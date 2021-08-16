塔利班攻勢勢如破竹，阿富汗政府軍不戰而降，總統逃亡，對此，資深媒體人陳文茜直言，美國錯估形勢，不只大使館匆促撤離，塔利班20年後重回阿富汗首都，許多當地協助美國對抗塔利班的人可能來不及離開，這些人將成難民，或是接受殘酷報復懲罰。

美國總統拜登因表明在8月31前結束美軍在阿富汗的任務，導致阿富汗局勢惡化，而成為眾矢之的。不過拜登14日發表聲明，重申美國完全自阿富汗撤軍的堅定立場，並強調不能接受美國無止境介入另一國的內部衝突。拜登重申自己是第4位指揮駐阿富汗美軍的總統，他不願意、也不會把這場戰爭，傳給第5位美國總統。

對此，陳文茜今（16日）在臉書發文表示，當拜登宣布撤軍時間表，等於告訴所有阿富汗人，「我們放棄你們了」。阿富汗戰爭20年，事實上美國扶植的政府只實質控制喀布爾，其他地區都是軍閥割據。20年來，阿富汗政府從未真正獲得民心，而軍閥怎麼可能和激進勢力打仗？他們只是來分配好處的，有危險當然逃了，因此美國從未真正消滅塔利班，扶植的政府總是脫離不了貪腐，一旦戰爭打起來，不到3個月當美國棄守時，勝負可以在一天之內。

陳文茜直言，阿富汗沒有石油，卻是戰略要地，和俄羅斯烏茲別克三盟國接壤，和新疆接壤，和巴基斯坦接壤，沒有強國可以征服這個國家。美國情報機構對於阿富汗、敍利亞、伊拉克等國所有情勢判斷的錯誤準確率高達100%。20年來，重大軍事行動都錯誤，無論入侵、還是撤離。