恒指開低走低 小幅震盪 10:302021/08/16 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股16日早盤開低走低，小幅震盪。恒生指數開低26點報26365點；截至10點，恒指報26356點，下跌小幅擴大到35.62點，跌幅0.13％。 國企指數低開3點，報9374點；現報9363.45點，下跌14.34點，跌幅0.15％。紅籌指數報3891.22點，上揚49.45點，漲幅1.29％。 重要個股方面，保險企業友邦17日公布中期業績，16日高開1％報93.8港元，盤前成交有2.92億港元。騰訊低開1.4％報463.6港元。 末代指考成績出爐 史上歷劫最多考生解脫 A股三大指數個別發展 小幅震盪 #上揚 #低開 #小幅 #恒指 #港元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走跌 上周五期銅價上揚 10:022021/08/16 財經 台股早盤續向下殺低 一度失守16900點關卡 09:272021/08/16 財經 搭熱潮 桃園五大工業地求售 04:102021/08/16 產業．科技 不斷更新》台股盤中跌逾百點 陷16900點保衛戰 09:082021/08/16 財經 《期貨》三大期指全黑 8月台指期挫跌百餘點 09:102021/08/16 財經 長榮法說、台驊股東會 搶鏡 04:102021/08/16 財經要聞 末代指考社會科報名人數減 物理頂標創11年來新低 09:592021/08/16 生活 《國際社會》印度抗疫有成 上周確診數創5個月新低 12:172021/08/16 財經 解疫苗荒 陳時中要地方少開接種站 北市轟「何不食肉糜」翻版 新北批中央該反省 04:102021/08/16 焦點要聞 聯亞昨已開EUA審查會議 陳時中：下午公布結果 12:422021/08/16 生活 長黑斑的香蕉能抗癌？學會保存高招 放更久不軟爛 11:132021/08/16 健康 財經熱門新聞 聯亞EUA未過 聯亞藥股價自由落體摔至100元屠殺40％ - 要聞 鐵飯碗來了 財部國營事業徵才500人 赴海外任職 薪資高達63K - 財經焦點 - 中國時報 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 《興櫃股》EUA未過 聯亞藥大震逾6成、一度觸百元 - 財經 - 時報資訊 半導體廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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