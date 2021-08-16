港股16日早盤開低走低，小幅震盪。恒生指數開低26點報26365點；截至10點，恒指報26356點，下跌小幅擴大到35.62點，跌幅0.13％。

國企指數低開3點，報9374點；現報9363.45點，下跌14.34點，跌幅0.15％。紅籌指數報3891.22點，上揚49.45點，漲幅1.29％。

重要個股方面，保險企業友邦17日公布中期業績，16日高開1％報93.8港元，盤前成交有2.92億港元。騰訊低開1.4％報463.6港元。

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A股三大指數個別發展 小幅震盪
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