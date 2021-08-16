【LIVE直播】朱立倫國民黨主席參選領表｜2021.08.16

今(16)日朱立倫正式登記參選國民黨黨主席，他表示，他今天在10點10分、再一次的雙十完成登記，他這次參選有6大目標，分別是「重返執政」、「強化領導」、「贏得國際尊重」、「疏通兩岸關係」、「重視年輕朋友」、「精進黨務改革」，讓國民黨更強。

受訪時朱立倫提到，國民黨不會成為小綠、小白，永遠都是正藍；而對於是否能與其他政黨合作，朱立倫表示，國民黨強，才能對抗民進黨，而未來國民黨一定能夠統整在野黨，打倒民進黨。

朱立倫重申，未來選舉國民黨也會提出最強的候選人，目標就是贏得選舉，讓國民黨重返執政。

針對振興券，朱立倫表示，最好的振興券就是新台幣，印任何的票券都是多花錢，並且給民眾找麻煩，他直言蘇貞昌的面子，難道比民眾的肚子重要嗎？

至於防疫的問題，朱立倫表示，這不只是陳時中的問題，而是整個蘇貞昌內閣、整個民進黨的問題，不只是陳時中，他們所有人都應該要下台。