一覺醒來，塔利班的士兵，已經坐在了阿富汗總統的寶座上。阿富汗最後一支安全部隊消亡，總統加尼和高級官員逃亡。

「這就是緊跟美國的下場，可憐的阿富汗人！」大陸知名時政類自媒體「牛彈琴」發文感慨，就在幾天前，美軍還預估，塔利班最快30天左右進攻喀布爾，90天左右能拿下。但最終的結果，都沒超過3天。這場美國打了20年的戰爭，最終以美軍突然撤離引發的一場大逃亡、大潰敗、大崩盤而結束。

全副武裝的美軍仍控制著喀布爾國際機場，流傳出來的視頻顯示，面對蜂擁而來的阿富汗人，緊張的美軍士兵大聲怒喝：退後，退後...美國還在喀布爾上演「西貢時刻」，美國政壇還在各種爭吵，誰丟掉了阿富汗？「牛彈琴」整理出阿富汗一夜變天，留給世界的10點警示。

★警示一，帝國主義就是紙老虎。

這一點，相信塔利班最有發言權。與美國人打了20年的仗，卻越打越強；最終，以疾風掃落葉的態勢，攻佔了全國，以及首都喀布爾。

很有意思的是，美國人最後也沒辦法，除了象徵性的空襲外，只能各種敦促塔利班和談。但很可惜，美國人在戰場得不到的東西，在談判桌上能輕易得到？

一個阿富汗、一個伊拉克，美國人都能陷入泥潭，都最終不得不倉皇撤軍，美國，真敢輕易對外發動大規模戰爭？

我們既不能低估美國，也別太高估美國了。

★警示二，阿富汗果然是帝國墳場。

這場慘烈的阿富汗戰爭，美國人花了20年的時間、2000多條的生命、20000多名的傷員、1兆多的美元，證明自己確實輸得一塌糊塗。

當然，美國人也別焦慮。在它面前，嘗到阿富汗人教訓的，還有大英帝國、沙皇俄國、蘇聯。

也難怪當年在阿富汗採訪時，很多阿富汗人提到這一點，就非常自豪。

帝國墳場的另一面，就是這些帝國的狂妄。國雖大，好戰必亡。

★警示三，決定勝負的是人不是武器。

看到英國一位執政黨議員在電視上痛心疾首：「這對西方來說完全是羞辱。我們組建了世界上最令人難以置信的，技術最先進的聯盟，結果正在被一個那些AK47和火箭彈的武裝打敗。這將是本世紀迄今為止，西方製造的最大烏龍。」

確實是對西方的羞辱。但他可能不明白的是，現代戰爭，武器當然非常重要；但決定勝負的，畢竟是人而不是武器。沒有鬥志、紀律鬆散甚至各種腐敗，這樣的軍隊，即便擁有再先進的武器，也最終要失敗。

最終，所有的美式裝備，都拱手送給了塔利班。

★警示四，自大的結果就是自己打臉。

別忘了，2001年12月，美國總統小布希意氣風發，向全世界宣佈：感謝我們的軍隊和盟友，以及阿富汗勇敢的戰士，塔利班政權要終結了。

互聯網是有記憶的，歷史在打臉美國人。

2021年8月，美國人在倉皇撤離，塔利班重新佔領了喀布爾……

★警示五，農村包圍城市再次得到驗證。

中國人應該很熟悉這一點。就在一個星期前，塔利班還都在偏遠鄉村，手裡沒有一個城市。但一個多星期的「閃電戰」中，一座又一座城市，落入塔利班手中。

昆都士之戰後，是赫拉特之戰、坎大哈之戰、馬扎里沙裡夫之戰、賈拉拉巴德之戰，最終，塔利班重返喀布爾。

游擊隊打敗了正規軍和美軍，農村包圍城市，作為一個經典的弱者戰勝強者的戰略決策，又一次在戰爭中得到了驗證。

★警示六，人心向背非常重要。

看視頻還是非常感慨，很多政府軍控制的城市，主動向塔利班投降，塔利班士兵開著美國悍馬車走上街頭，前後簇擁的是阿富汗民眾，興高采烈。

人心向背，一目瞭然。至少阿富汗的人心，和西方的宣傳很不一樣。或者換一種說法，西方花了那麼大的本錢，怎麼徹底失去了人心？

水能載舟亦能覆舟。更要知道，江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心，為的是讓人民過上好日子。

過去20多年，塔利班也有著深刻的教訓，阿富汗人民也為此付出了慘重的代價。希望接下來不是新的惡性循環。

★警示七，美國是世界最大的破壞者。

20年的阿富汗戰爭，是美國有史以來最漫長的一場戰爭。美國付出了慘重的代價，但代價更高的是阿富汗人，500萬的難民，幾十萬條的生命，更別提一個被打爛的國家。

阿富汗之外，還有伊拉克戰爭、利比亞戰爭、敘利亞戰爭...要知道，發動阿富汗戰爭是反恐，發動伊拉克戰爭卻是「洗衣粉」。

美國一宣佈撤軍，塔利班迅速崛起，內戰就告尾聲了。

從某種程度上說，阿富汗內戰之所以這麼漫長，不就是因為美國嗎？世界最大的破壞者。

★警示八，中國是世界最大的建設者。

這不能算警示了，更多是啓示，世界也越來越清楚地看到這一點。哪怕是塔利班，也知道戰後重建的重要。誰能提供幫助？環顧周邊，中國肯定是一支重要甚至是最重要的力量。

所以，與去伊朗、俄羅斯不同，塔利班代表團不久前來天津，在與王毅見面時，也特別承諾，希望中國更多參與重建，要為中國投資創造更好營商環境。

美國是破壞者，中國是建設者，這應該也是國際社會的共識。

這個世界，確實也變了。也要為中國外交的未雨綢繆點贊。

★警示九，不改變就沒有出路。

塔利班也在變。在中國，塔利班代表團就明確承諾，不允許任何勢力利用阿領土做危害中國的事情。

過去20年，塔利班之所以受到國際社會詬病，一則是偏極端的政策，二則與恐怖組織曖昧的關係。塔利班也付出了慘痛的代價。

成功就必須與時俱進。這次在圍攻喀布爾時，塔利班明確表示，不會復仇，保護個人財產，仁慈和寬恕...在其他講話中，塔利班也表達了對人權和女性權益的尊重。

沒有這種轉變，或許就無法贏得這麼多阿富汗人支持。當然，最重要的，不是承諾，而是落實。塔利班，全世界都在看，別讓阿富汗人失望。

★警示十，美國道德徹底破產了。

美國就這樣灰溜溜走了，對全世界的美國小跟班來說，這更是一次心靈上的暴擊：不管你平時跟美國跟得有多緊，不管你為美國鞍前馬後有多賣力，大難來臨，美國人該拋棄就會拋棄。

這已經有太多的例子，當年的南越政府，最近的庫爾德武裝，哪一個不是對美國忠心耿耿，但最終被美國人徹底拋棄。現在，又多了阿富汗政府。

就在塔利班拿下喀布爾的當天，很多人在白宮外抗議，有標語寫著：美國背叛了我們。

逃亡的阿富汗官員心頭，估計就有一萬匹草原動物在奔騰。美國人要走了，小弟你殿後。很多小弟，最終證明，不過是炮灰而已。

這就是緊跟美國的下場。可憐的阿富汗人！