國內疫苗擴大施打，第六輪公費疫苗今日上午10點開放預約，主打高端，並開放3類人上網預約，包括65歲以上長者、64歲至20歲的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，及36歲以上民眾施打，沒想到「公費疫苗預約平台」卻出現大當機情況，網頁不斷地轉圈圈，令不少網友大酸「連高端預約都有困難」。

進入網站後，網頁仍不斷轉圈。（圖／翻攝自公費疫苗平台）

第六輪公費疫苗今（16）日起至18日中午12時止開放預約，主要疫苗為國產高端，總計約60萬劑，但截至昨天為止，僅有35萬劑完成封緘，尚有25萬劑缺口。中央流行疫情指揮中心日前公布該輪施打對象為，65歲以上長者、64歲至20歲的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，及36歲以上民眾施打。

不過，PTT八卦板上卻有鄉民發文表示，「有人也在使用疫苗預約平台嗎？」透露自己正在幫家中長輩預約高端，但沒想到10點一開放，系統竟然完全當機，令他不解「是系統做太爛？還是台灣人太愛國？有卦嗎？」

貼文曝光後，隨即引發大批鄉民留言，「連高端預約都有困難？」、「可憐阿，連高端都會爆」、「真的是飢餓行銷」、「我才不信是民眾踴躍造成系統大當機」、「我OK你先打」、「肌餓行銷啦，真打的人數見真章」等。

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