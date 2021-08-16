聯亞(3081)今(16)日除息，每股配發現金股利5元，除息開盤參考價218元，今股價開高走高、早盤最高衝上234元，上演一秒填息秀，展望第三季，由於目前大陸對5G基礎建設尚未看到明顯回溫，故聯亞第三季營收恐有下滑危機，但新品頭戴式裝置開始出貨，明年有拚營收占比一成。

聯亞每股配發現金股利5元，今除息行情逆勢強悍，股價開高走高，漲幅最高衝上7%，開盤即完成填息。

聯亞第三季營運受到大陸5G基礎建設未有明顯回溫訊號下，第三季營收表現恐依舊保守，聯亞預估第三季營收將力拚2019年第四季水準，聯亞2019年第四季營收為5.19億元，也就是說，聯亞第三季營收還會有約3~4%的衰退。

聯亞在矽光產品上，主要客戶在400G產品往上速度比預期慢，但今年實際出貨，第二季比第一季增加，預估第三季繼續小幅增加；其他矽光客戶合作順利，過去第二大矽光客戶，第二季較前一季增長超過50%，而除了原本的美國大型網路公司，也和亞洲的三家一線資料中心光通訊模組公司合作，如果順利，明年第一季或第二季開始出貨，明年開始產品引入更多美國大型數據中心客戶。

聯亞第二季營收5.4億元、季減少11%、年增加1%，單季淨利為1.05億元、季減少46%、年增加18%，單季每股獲利1.16元，毛利率為44%，季減少10個百分點、年減少3個百分點。

儘管目前大陸地區5G建設對25G LD的需求沒看到大幅回溫現象，但聯亞在新產品上卻有新消息，聯亞在消費性產品應用上持續布局，本季可以看到新款頭戴式裝置開始出貨，年底前放量，明年將有機會貢獻營收一成，另外，聯亞還有另一個是偵測眼球的LD產品，目前還在延伸中，如果可以順利，則在穿戴式裝置上就兩個產品可以出貨，都將成為長期營運新動能。