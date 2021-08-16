葉姓男子因案遭判刑6個月確定，被警方緝捕到案移送台北地檢署發監執行時，一時間毒癮發作，「想打一針」，竟帶著手銬朝總統府方向狂奔百米，被戒護的陳姓員警追上逮捕，葉男因脫逃未遂罪被判刑3月，而陳姓員警員也因疏於注意讓人犯脫逃遭送辦，台北地檢署給予陳員緩起訴處分，期間1年，須支付公庫2萬元。

葉男被控與李姓同夥於2020年4月間持油壓剪破壞北市萬華區某貨櫃屋，偷竊工程用鑽石鋸片、電鑽、水泥震動機等機具，葉被判刑6個月，得易科罰金18萬元。

但葉男因有毒癮，沒錢繳罰金，也不想坐牢，拒不入監，被台北地檢署通緝，葉男另涉妨害公務案件，由士林地檢署偵辦中。

今年5月12日，新北警淡水分局緝捕葉男到案，當天下午3時40分將葉解送位於桃源街的北檢執行科歸案，但戒護的陳姓警員打開車門讓葉男下車，葉趁機撞開陳員，沿寶慶路往博愛路總統府方向逃逸，陳員和同事緊追100公尺，2分鐘後將帶著手銬的葉男壓制逮回。

陳員雖然僅短暫讓葉男跑了2分鐘，仍觸犯公務員過失致依法拘提之人脫逃罪，被移送偵辦。

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