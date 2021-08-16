高雄市長陳其邁就職滿1周年前夕，昨在臉書上寫下500多字感言，提到一定會用盡力氣為高雄打拚，繼續為故鄉努力。他今（16）日受訪時表示，關關難過關關過，克服了疫情，接下來還有復甦、振興工作，他記得對市民的承諾，一定會更認真、更努力服務市民。

陳其邁在臉書表示，自己去桃源、六龜、茂林等地，忙著勘災重建，也遇到燕巢芭樂農民紅著眼眶告訴他：「豪雨的影響，芭樂開不了花當然也結不了果，沒有收成該怎麼辦？」陳其邁「握著他的手答應他：「請您放心，我會用盡力氣幫忙您，免煩惱囡仔註冊。」

「我會用盡力氣為高雄打拚！」陳其邁也提到，這是1年前開票後，自己對市民的承諾，雖然這一年來坎坎坷坷，既要防疫也要防災，但是打拚的步伐始終堅定前進。

他還說，接下來的高雄，還必須面對各種挑戰，「就像這些日子以來，我們在泥濘中前進。但是你和我意志堅定，滴落汗水，繼續為故鄉努力」。

陳其邁今受訪時提到，就職滿周年感想直說，一路走來戰戰兢兢、謙卑面對挑戰，轉眼間1年時間就已經過去，昨天他去燕巢看到農民受損的芭樂果園，心裡非常難過，他強調市民有困難的時候，或者是有需要市政府盡力的部分，都會全力以赴。

他提到，不曉得1年時間，那麼快就過去，今年5月11日他在市議會接受備詢的時候，其實內心很擔心國內疫情，沒想到一下子2、3個月時間就過去了，其實「關關難過關關過」，以前我們克服了疫情，接下來有復甦，又有振興，很多事情都忙忙碌碌。

他強調，自己真的是惦記著「怎麼樣讓高雄能夠更好」，市民的生活能夠改善，他也記得對市民的承諾，一定要更認真、更努力，也感謝這段時間市民朋友的批評，議會的監督，不分黨派都給他很多建議，自己仍會認真努力為高雄市民服務。