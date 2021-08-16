美媒《看台報告》16日針對2021-22年球季各隊「三巨頭」戰力進行排名，結果擁有杜蘭特、哈登與厄文的籃網搶占榜首，上季總冠軍公鹿的阿提托康波、米德頓與哈勒戴位居第2，被批評太老的湖人三巨頭(詹姆斯、韋斯布魯克與安東尼戴維斯)落到第3。

《看台報告》會將籃網三巨頭排在這個排行榜首位的主因，在於籃網永遠不會成為頂級防守球隊，但他們的進攻威力無人能擋，3人上季合計每場可拿78.4分，更可投進7.9顆三分球，最大問題還在健康問題，畢竟這3大球星上季才聯手8場例行賽。

至於目前平均年齡31.8歲，位居聯盟最老球隊的湖人，只排第3的原因在於韋斯布魯克應可改善他們上季快攻能力不足的問題，但麻煩的是，他們的年紀與磨合程度，成為湖人下個球季的兩大隱憂，就算詹姆斯提前掛保證了，恐怕仍待觀察。

排在這個三巨頭排行榜第4的是七六人的恩比德、班西蒙斯與托必亞斯哈里斯；第5是勇士柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林；第6是熱火吉米巴特勒、阿德巴約與羅瑞；第7是爵士米契爾、戈貝爾與康利；第8是太陽保羅、戴文布克與艾頓；第9是老鷹崔楊、柯林斯與卡培拉；第10是公牛拉文、武切維奇與迪羅薩。