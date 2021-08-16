得獎作品《夢迴谿山》。（致理科大提供）

致理科技大學設計團隊，在董事長梁聖時及校長陳珠龍的支持鼓勵下，繼獲得20餘座iF、紅點國際設計獎之後，今年在陳世倫教授指導之下，率領三位進修部同學：黃馨禾、周士涵、張貽甯再度以《夢迴谿山》作品，勇奪美國One Show Interactive廣告創意銀獎，為國內獲得該競賽最高獎項。美國One Show獎享譽國際，是國際間規模最大的廣告創意設計獎，今年計有65個國家，17719件作品參加角逐，競爭激烈。

《夢迴谿山》作品的創意理念，是採Old is New文創商品的開發觀念，將北宋范寬谿山行旅圖的巍峨、雄偉、壯闊的精神，重新詮釋，展現在現今的創意作品之中。范寬是北宋的山水畫大家，谿山行旅圖可以說是目前故宮博物院的鎮館之寶。本設計最大的特色，也是最精采的地方，就是將谿山行旅圖的2D山水結構造型，轉換成3D包裝設計的結構。因為山形的結構是雄偉複雜的，所以陳世倫指導設計團隊，經過多次的腦力激盪，最後採用了紙雕特殊的疊加方式，並經過精密的計算與嘗試，前後規劃出24個層次，層層疊加，透過3D設計把2D的山水意境表現出來。如此一來，本設計既可以表現出范寬谿山行旅圖的雄偉壯闊，另外一方面我們也可以把產品放置其中；在外型上我們可以看到藝術性極高的谿山的風景造型，在內部又可以看到一個實用性極高，有層次的產品包裝；成功地發揚中華文化山水美學。

致理科大校長陳珠龍表示，為增進學生國際視野，提升國際競爭力，特鼓勵學生參與國際設計競賽。此次致理科大多媒體設計團隊，在強敵環伺的國際競賽環境中，又逢新冠肺炎無情肆虐；在學校的鼓勵之下，同學終於克服重重困難，榮獲2021美國One Show廣告創意 (Young Ones) 銀獎，實屬難能可貴。