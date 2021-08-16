教士隊16日以8-2大勝響尾蛇，首先是傷癒回歸的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)首戰轟出雙響炮，再來是內野守備的一次精采演出。3局下響尾蛇卡布瑞拉(Asdrúbal Cabrera)擊出正中間方向的平飛球，教士投手凱尼爾(Reiss Knehr)試圖空手阻擋，球打到他的右手之後彈向二壘，被游擊手柯朗沃斯(Jake Cronenworth)緊急返身接殺！

教士隊投手與游擊手合力完成「接殺」。（MLB臉書）

這種球要怎麼算？看起來像是投手「傳」給了游擊手，然而紀錄上應該是一次由投手、游擊手合力完成的「1-6接殺出局」。依照飛球出局的規則，打擊出去的球如果碰到場地設施，包括地面、壘包、圍牆、欄杆、投手丘、甚至是裁判、跑者，那顆球就不再算是「飛行狀態」，此時把球接起來也不算接殺。

簡言之，飛行中的球只允許碰到守備方的球員，這一球經過投手凱尼爾的右手，進入游擊手柯朗沃斯的手套，這樣仍算是接殺。柯朗沃斯當時正從游擊方向衝往二壘，凱尼爾把球擋到另個方向，柯朗沃斯緊急掉頭反方向接殺。凱尼爾空手擋球仍是很危險的，他可能因此受傷。

柯朗沃斯此戰還擊出全壘打建功，回歸的小塔提斯更是驚人，5打數4安打4打點，其中兩支是全壘打，打擊率衝到0.300、攻擊指數升到全聯盟最高的1.054。原本游擊手應該是小塔提斯，不過總教練考量他剛回歸，暫時讓他轉守外野，意外造就柯朗沃斯的精采守備。