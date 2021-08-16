國民黨前主席朱立倫今天在藍營青年與退伍軍人團體陪同下，完成登記參選國民黨主席。朱立倫提出六大目標，當選上任後會一一完成。他也強調，國民黨絕不能變成小綠、小白，國民黨要做「正藍」，正藍就是國父孫中山的正藍，是先總統蔣經國的正藍。

朱立倫今天登記參選帶來20多名年輕人一起站台，也有陸海空軍校友會到場支持。國民黨立委兼復興聯盟顧問鄭麗文、前立委陳鎮湘、中央軍事院校校友總會理事長季麟連也到場相挺。國民黨智庫副董事長連勝文幕僚錢震宇也出現在青年行列中，引發關注。

國民黨前主席朱立倫16日在藍營青年與退伍軍人團體陪同下，完成登記參選國民黨主席。提出六大目標，強調國民黨絕不能變成小綠、小白，國民黨要做「正藍」，正藍就是國父孫中山的正藍，是先總統蔣經國的正藍。（王英豪攝）

朱立倫提出「贏選舉，強領導，連國際，通兩岸，重青年，改黨務」六大目標，他指出，他近幾周走遍台灣基層一圈，聽到最多黨員憂心的，就是國民黨一定要站起來，不能再「軟」，因此國民黨一定要強化領導。

朱立倫強調，國民黨絕不能變小綠，不能變小白，國民黨就是正藍，正藍就是孫中山的國民黨，就是蔣經國的國民黨，孫中山的正藍就是創建中華民國的正藍、捍衛中華民國的正藍，蔣經國的正藍就是建設台灣、最愛台灣的正藍。

媒體問朱立倫拒絕當小綠小白是否會跟其他在野黨合作出問題？朱立倫表示，唯有國民黨強，民進黨才會怕我們，國民黨強才能匯集大家的力量，才能領導在野的力量，國民黨要自己越來越強，讓國民黨領導在野力量。

朱立倫說，國民黨更強，才能得到國際尊重，國民黨更強，才能連接兩岸重啟交流平台，國民黨更強，才能吸引年輕朋友、栽培更多年輕朋友為社會服務，國民黨更強，才能匯集社會資源徹底改革國民黨跟黨務。

為了展現當主席的戰力，朱立倫也砲火全開激動開轟民進黨，痛批行政院長蘇貞昌堅持發券是為了顧面子，但是蘇的面子有比人民肚子重要嗎？防疫、疫苗到紓困都亂七八糟天怒人怨，已經不只是為福部長陳時中一人的問題，「整個蘇內閣都該下台啦！」