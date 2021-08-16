科技業工程師的薪資天花板到底有多高？網友PO文發問，「當工程師為什麼那麼爽」，年紀輕輕的有車有房，讓很多人心理不平衡，結果反遭嗆「不然你去當啊」。

日前有名自稱台積電工程師的網友，說他工作3年後，年薪已達300萬元，另外在新竹買了一間房子、平常開一輛國產車，「感覺生活有些乏味」。

結果釣出不少人回覆，其中一名網友覺得工程師過太爽，讓他也想進入科技業，「工程師憑什麼那麼爽啊？」

其他網友紛紛留言回應，「燒腦的工作薪水都比較高，尤其專業人士」、「只看他拿300萬，知道他花了多少努力嗎」、「工程師薪資範圍很廣，要看哪一種」、「我年薪100萬元，加班加爆」、「你也可以去當啊，看你有沒有本事」。

過來人表示，工程師薪水高很正常，畢竟這是份專業工作，「你知道對身體負擔多大嗎」、「用肝解決問題」、「看一下人家工時，卯起來加班操死你」。