大陸近日疫情反覆，加上局部地區遭遇自然災害等影響，致使剛公布的7月份消費、工業、投資主要經濟數據均遜於預期。

大陸國家統計局16日公布多項數據，從拉動經濟增長的三駕馬車來看，在消費方面，1至7月社會消費品零售總額年增20.7％，略低於預期的21.2％，也低於上月的23％。7月社會消費品零售總額按年增8.5％，遜於預期的10.9％，前值12.1％；比2019年7月份增長7.2％，兩年平均增速為3.6％。扣除價格因素，7月份社會消費品零售總額實際增長6.4％。

至於投資，1至7月城鎮固定資產投資年增10.3％，低於預期的11.3％，前值為12.6％。1至7月全國房地產開發投資12.7％，預期12.9％，前值15％。

在工業方面，1至7月規模以上工業增加值年增14.4％，略遜於預期的14.6％，前值15.9％。7月規模以上工業增加值年增6.4％，預期7.9％，前值8.3％；比2019年同期增長11.5％，兩年平均增長5.6％。按月看，7月規模以上工業增加值比上月增長0.3％。

國家統計局表示，7月份國民經濟延續穩定恢復態勢，但也要看到，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多點散發和自然災害對部分地區經濟產生影響，經濟恢復仍然不穩固、不均衡。下一步，要深化供給側結構性改革，著力推動高質量發展，落實常態化疫情防控舉措，做好宏觀政策跨周期調節，保持經濟運行在合理區間，推動經濟持續恢復、穩中向好。