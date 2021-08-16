本周豐興鋼筋、廢鋼皆跌；因國內多家電爐廠限縮廢鋼收購，且收購價下行，因此為順應市場行情，豐興本周鋼筋調降300元，為連續2周下跌，而廢鋼則調降200元，為平盤2周後首跌，另外業者表示，國內買氣仍低迷，亦成為影響鋼筋、廢鋼價格原因。

本周豐興宣布廢鋼跌200元，報每公噸11400元；鋼筋跌300元，報每公噸22600元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至160.75美元；日本2H廢鋼本周無報價；美國貨櫃廢鋼持平，報每公噸438美元。(商品行情網)