據了解，由於各國政府為應對Delta新冠變種病毒的蔓延，對人員物資流動加強了相關限制，引發市場對燃料需求復甦的擔憂，令盤中油價延續上周收盤跌勢；周一(8/16)截至台北時間上午10點25分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.75美元，報每桶67.69 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.90美元，報每桶69.69美元。(商品行情網)