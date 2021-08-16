《國際油價》原油亞洲電子盤下跌 10:522021/08/16 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據了解，由於各國政府為應對Delta新冠變種病毒的蔓延，對人員物資流動加強了相關限制，引發市場對燃料需求復甦的擔憂，令盤中油價延續上周收盤跌勢；周一(8/16)截至台北時間上午10點25分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.75美元，報每桶67.69 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.90美元，報每桶69.69美元。(商品行情網) #報每桶 #下跌 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 鐵飯碗來了 財部國營事業徵才500人 赴海外任職 薪資高達63K - 財經焦點 - 中國時報 台股暴殺玻璃心碎了 韭菜狂洗1星負評洩憤 長榮、陽明都受害 - 財經 0056狂押長榮超慘 散戶暴虧要砍？專家3大反問意外解答 - 財經 新iPhone、新AirPods發表倒數！ 台股Q3全看蘋概股撐場 - 財經要聞 - 工商時報 10年磨一劍 先進IC大噴發 台股最強科技新星誕生？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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